Эрдал Килиджаслан
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
Османлыспор
2 : 0
Цюрих
89'
89'
89'
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
89'
минуты: 87' - 90'
Османлыспор
2
Цюрих
0
минуты: 87' - 90'
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
ФКСБ
2 : 1
Османлыспор
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 69' - 90'
ФКСБ
2
Османлыспор
1
минуты: 69' - 90'
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Вильярреал
1 : 2
Османлыспор
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
был в запасе
Вильярреал
1
Османлыспор
2
был в запасе
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Османлыспор
2 : 2
Вильярреал
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
был в запасе
Османлыспор
2
Вильярреал
2
был в запасе
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Цюрих
2 : 1
Османлыспор
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Цюрих
2
Османлыспор
1
был в запасе
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Османлыспор
2 : 0
ФКСБ
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
был в запасе
Османлыспор
2
ФКСБ
0
был в запасе