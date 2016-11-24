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Рахим Лаваль
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
ФКСБ
2 : 1
Османлыспор
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 61' - 90'
ФКСБ
2
Османлыспор
1
минуты: 61' - 90'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Османлыспор
2 : 2
Вильярреал
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 39'
Османлыспор
2
Вильярреал
2
минуты: 1' - 39'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Цюрих
2 : 1
Османлыспор
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Цюрих
2
Османлыспор
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Османлыспор
2 : 0
ФКСБ
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Османлыспор
2
ФКСБ
0
минуты: 1' - 90'