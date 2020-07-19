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Альваро Техеро
№24
Защитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 июля 1996 (24) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
19.07.2020
19 июля 2020
вс
19:30
Вильярреал
4 : 0
Эйбар
19.07.2020
19 июля 2020
вс
19:30
был в запасе
Вильярреал
4
Эйбар
0
был в запасе
16.07.2020
16 июля 2020
чт
19:30
Эйбар
3 : 1
Вальядолид
16.07.2020
16 июля 2020
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
3
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
15:00
Эспаньол
0 : 2
Эйбар
66'
66'
66'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 76'
Эспаньол
0
Эйбар
2
минуты: 1' - 76'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
Эйбар
0 : 0
Леганес
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
был в запасе
Эйбар
0
Леганес
0
был в запасе
06.07.2020
06 июля 2020
пн
23:00
Севилья
1 : 0
Эйбар
06.07.2020
06 июля 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
Эйбар
0 : 2
Осасуна
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
был в запасе
Эйбар
0
Осасуна
2
был в запасе
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
Гранада
1 : 2
Эйбар
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
был в запасе
Гранада
1
Эйбар
2
был в запасе
25.06.2020
25 июня 2020
чт
20:30
Эйбар
1 : 0
Валенсия
25.06.2020
25 июня 2020
чт
20:30
был в запасе
Эйбар
1
Валенсия
0
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
20:30
Хетафе
1 : 1
Эйбар
20.06.2020
20 июня 2020
сб
20:30
был в запасе
Хетафе
1
Эйбар
1
был в запасе
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:30
Эйбар
2 : 2
Атлетик
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:30
был в запасе
Эйбар
2
Атлетик
2
был в запасе
14.06.2020
14 июня 2020
вс
20:30
Реал
3 : 1
Эйбар
14.06.2020
14 июня 2020
вс
20:30
был в запасе
Реал
3
Эйбар
1
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Барселона
5 : 0
Эйбар
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
07.02.2020
07 февр. 2020
пт
23:00
Алавес
2 : 1
Эйбар
07.02.2020
07 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Алавес
2
Эйбар
1
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
16:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 68'
Эйбар
1
Бетис
1
минуты: 1' - 68'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
Сельта
0 : 0
Эйбар
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
Эйбар
2 : 0
Атлетико
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:00
Валенсия
1 : 0
Эйбар
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
23:00
Эйбар
3 : 0
Гранада
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
3
Гранада
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Атлетик
0 : 0
Эйбар
90'
90'
90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:00
был в запасе
Эйбар
0
Хетафе
1
был в запасе
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