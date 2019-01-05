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Лента
Матч-центр
Моя команда
Феликс Пасслак
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
29 мая 1998 (22) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
20:30
Норвич Сити
0 : 1
Портсмут
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
0
Портсмут
1
минуты: 1' - 90'