Феликс Пасслак
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
29 мая 1998 (22) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:30
Норвич Сити
0 : 1
Портсмут
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
0
Портсмут
1
минуты: 1' - 90'