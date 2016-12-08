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Халил Ибрагим Сонмез
№61
Нападающий
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
19:00
Коньяспор
0 : 1
Гент
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
19:00
был в запасе
Коньяспор
0
Гент
1
был в запасе
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Шахтер
4 : 0
Коньяспор
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 63' - 90'
Шахтер
4
Коньяспор
0
минуты: 63' - 90'
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
Брага
3 : 1
Коньяспор
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Брага
3
Коньяспор
1
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Коньяспор
1 : 1
Брага
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
минуты: 82' - 90'
Коньяспор
1
Брага
1
минуты: 82' - 90'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Гент
2 : 0
Коньяспор
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 81' - 90'
Гент
2
Коньяспор
0
минуты: 81' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Коньяспор
0 : 1
Шахтер
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 85' - 90'
Коньяспор
0
Шахтер
1
минуты: 85' - 90'