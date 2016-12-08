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Марк Кибонг Мбамба
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
19:00
Коньяспор
0 : 1
Гент
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Коньяспор
0
Гент
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Шахтер
4 : 0
Коньяспор
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Шахтер
4
Коньяспор
0
минуты: 1' - 90'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Гент
2 : 0
Коньяспор
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
Гент
2
Коньяспор
0
был в запасе
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Коньяспор
0 : 1
Шахтер
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
был в запасе
Коньяспор
0
Шахтер
1
был в запасе