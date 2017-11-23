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Матч-центр
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Волкан Финдикли
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Коньяспор
1 : 1
Марсель
50'
50'
50'
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Коньяспор
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Зальцбург
0 : 0
Коньяспор
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Зальцбург
0
Коньяспор
0
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
минуты: 90' - 90'
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
минуты: 90' - 90'