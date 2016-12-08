Амир Хаджиахметович
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
Коньяспор
0 : 1
Гент
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
минуты: 86' - 90'
Коньяспор
0
Гент
1
минуты: 86' - 90'
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Шахтер
4 : 0
Коньяспор
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Шахтер
4
Коньяспор
0
минуты: 1' - 90'
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Брага
3 : 1
Коньяспор
41'
41'
41'
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 45'
Брага
3
Коньяспор
1
минуты: 1' - 45'
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Коньяспор
1 : 1
Брага
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 82'
Коньяспор
1
Брага
1
минуты: 1' - 82'
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Гент
2 : 0
Коньяспор
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 65'
Гент
2
Коньяспор
0
минуты: 1' - 65'
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Коньяспор
0 : 1
Шахтер
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Коньяспор
0
Шахтер
1
минуты: 1' - 90'