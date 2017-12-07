Али Камдали
№8
Защитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Витория Гимараеш
1 : 1
Коньяспор
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Витория Гимараеш
1
Коньяспор
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Коньяспор
1 : 1
Марсель
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Коньяспор
1
Марсель
1
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Зальцбург
0 : 0
Коньяспор
77'
77'
77'
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Зальцбург
0
Коньяспор
0
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
Коньяспор
0 : 2
Зальцбург
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
был в запасе
Коньяспор
0
Зальцбург
2
был в запасе