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Матч-центр
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Афонсо Фигейреду
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
6 янв. 1993 (27) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
22:00
Риу Аве
4 : 4
Ягеллония
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
22:00
был в запасе
Риу Аве
4
Ягеллония
4
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:20
Ягеллония
1 : 0
Риу Аве
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:20
был в запасе
Ягеллония
1
Риу Аве
0
был в запасе