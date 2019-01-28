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Юри Медейрос
№40
Нападающий
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Команда
Нюрнберг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
10 июля 1994 (26) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
Эмполи
1 : 3
Дженоа
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
был в запасе
Эмполи
1
Дженоа
3
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
22:30
Рома
3 : 2
Дженоа
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
22:30
был в запасе
Рома
3
Дженоа
2
был в запасе
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:00
Дженоа
1 : 1
СПАЛ
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:00
был в запасе
Дженоа
1
СПАЛ
1
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
22:30
Дженоа
1 : 1
Сампдория
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
22:30
был в запасе
Дженоа
1
Сампдория
1
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:30
Дженоа
1 : 2
Наполи
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:30
был в запасе
Дженоа
1
Наполи
2
был в запасе
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
17:00
Интер
5 : 0
Дженоа
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
17:00
был в запасе
Интер
5
Дженоа
0
был в запасе
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:30
Милан
2 : 1
Дженоа
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:30
был в запасе
Милан
2
Дженоа
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Дженоа
2 : 2
Удинезе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
2
Удинезе
2
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:00
Ювентус
1 : 1
Дженоа
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Ювентус
1
Дженоа
1
был в запасе
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
13:30
Дженоа
1 : 3
Парма
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Парма
3
минуты: 1' - 90'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
Лацио
4 : 1
Дженоа
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 62'
Лацио
4
Дженоа
1
минуты: 1' - 62'