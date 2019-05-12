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Хон Орхильес
№35
Нападающий
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 июля 1995 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Реал
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Реал
1
был в запасе
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:30
Алавес
0 : 1
Реал Сосьедад
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:30
был в запасе
Алавес
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
17:15
Реал Сосьедад
2 : 1
Хетафе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
17:15
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Хетафе
1
был в запасе
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
21:30
Реал Сосьедад
0 : 1
Вильярреал
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
21:30
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:45
Барселона
2 : 1
Реал Сосьедад
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:45
был в запасе
Барселона
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
17:15
Реал Сосьедад
1 : 1
Эйбар
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
17:15
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Эйбар
1
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:30
Сельта
3 : 1
Реал Сосьедад
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:30
был в запасе
Сельта
3
Реал Сосьедад
1
был в запасе
04.04.2019
04 апр. 2019
чт
22:30
Реал Сосьедад
2 : 1
Бетис
04.04.2019
04 апр. 2019
чт
22:30
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Бетис
1
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
19:30
Вальядолид
1 : 1
Реал Сосьедад
31.03.2019
31 марта 2019
вс
19:30
был в запасе
Вальядолид
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
15.03.2019
15 марта 2019
пт
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леванте
15.03.2019
15 марта 2019
пт
23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Леванте
1
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:30
Севилья
5 : 2
Реал Сосьедад
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:30
был в запасе
Севилья
5
Реал Сосьедад
2
был в запасе
25.02.2019
25 февр. 2019
пн
23:00
Жирона
0 : 0
Реал Сосьедад
25.02.2019
25 февр. 2019
пн
23:00
был в запасе
Жирона
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Леганес
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Леганес
0
был в запасе
14.01.2019
14 янв. 2019
пн
23:00
Реал Сосьедад
3 : 2
Эспаньол
14.01.2019
14 янв. 2019
пн
23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Эспаньол
2
был в запасе
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
20:30
Реал
0 : 2
Реал Сосьедад
06.01.2019
06 янв. 2019
вс
20:30
был в запасе
Реал
0
Реал Сосьедад
2
был в запасе
21.12.2018
21 дек. 2018
пт
23:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Алавес
21.12.2018
21 дек. 2018
пт
23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Алавес
1
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
15:00
Хетафе
1 : 0
Реал Сосьедад
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
15:00
был в запасе
Хетафе
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Вальядолид
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Вальядолид
2
был в запасе
26.11.2018
26 нояб. 2018
пн
23:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Сельта
26.11.2018
26 нояб. 2018
пн
23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Сельта
1
был в запасе
09.11.2018
09 нояб. 2018
пт
23:00
Леванте
1 : 3
Реал Сосьедад
09.11.2018
09 нояб. 2018
пт
23:00
был в запасе
Леванте
1
Реал Сосьедад
3
был в запасе
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