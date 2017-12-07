Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Андре Морейра
№25
Вратарь
Подписаться
Команда
Астон Вилла
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Истанбул Башакшехир
2 : 1
Брага
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
был в запасе
Истанбул Башакшехир
2
Брага
1
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Брага
3 : 1
Хоффенхайм
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Брага
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
Лудогорец
1 : 1
Брага
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лудогорец
1
Брага
1
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Брага
0 : 2
Лудогорец
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
был в запасе
Брага
0
Лудогорец
2
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Брага
2 : 1
Истанбул Башакшехир
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
был в запасе
Брага
2
Истанбул Башакшехир
1
был в запасе