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Лента
Матч-центр
Моя команда
Луиш Аурелиу
№6
Полузащитник
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Команда
ЧФР Клуж
Гражданство
Португалия
Дата рождения
17 авг. 1988 (31) год
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Севилья
0 : 0
ЧФР Клуж
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Севилья
0
ЧФР Клуж
0
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
ЧФР Клуж
1 : 1
Севилья
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
ЧФР Клуж
1
Севилья
1
был в запасе