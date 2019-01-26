Геваро Непомусено
№41
Нападающий
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Команда
Гражданство
Кюрасао
Дата рождения
10 нояб. 1992 (27) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Донкастер Роверс
2 : 1
Олдхэм
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Донкастер Роверс
2
Олдхэм
1
минуты: 1' - 90'
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
Фулхэм
1 : 2
Олдхэм
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Фулхэм
1
Олдхэм
2
минуты: 1' - 90'