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Матч-центр
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Лео Бонатини
№33
Нападающий
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 марта 1994 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Айнтрахт
2 : 3
Витория Гимараеш
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
Айнтрахт
2
Витория Гимараеш
3
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Стандард
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Витория Гимараеш
1
Стандард
1
был в запасе
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
18:50
Витория Гимараеш
1 : 1
Арсенал
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
18:50
минуты: 82' - 90'
Витория Гимараеш
1
Арсенал
1
минуты: 82' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Арсенал
3 : 2
Витория Гимараеш
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Арсенал
3
Витория Гимараеш
2
был в запасе
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Витория Гимараеш
0 : 1
Айнтрахт
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Витория Гимараеш
0
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Стандард
2 : 0
Витория Гимараеш
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Стандард
2
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 90'