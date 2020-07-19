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Диего Карлос
№3
Защитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 марта 1993 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Севилья
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Севилья
0
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
23:00
Севилья
2 : 0
Мальорка
12.07.2020
12 июля 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
23:00
Атлетик
1 : 2
Севилья
09.07.2020
09 июля 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
06.07.2020
06 июля 2020
пн
23:00
Севилья
1 : 0
Эйбар
06.07.2020
06 июля 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:00
Леганес
0 : 3
Севилья
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
26.06.2020
26 июня 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
26.06.2020
26 июня 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Вильярреал
2 : 2
Севилья
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
19.06.2020
19 июня 2020
пт
23:00
Севилья
0 : 0
Барселона
19.06.2020
19 июня 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Барселона
0
минуты: 1' - 90'
15.06.2020
15 июня 2020
пн
20:30
Леванте
1 : 1
Севилья
15.06.2020
15 июня 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
11.06.2020
11 июня 2020
чт
23:00
Севилья
2 : 0
Бетис
11.06.2020
11 июня 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Атлетико
2 : 2
Севилья
31'
31'
31'
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
Севилья
3 : 2
Осасуна
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
был в запасе
Севилья
3
Осасуна
2
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
Хетафе
0 : 3
Севилья
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
20:30
Сельта
2 : 1
Севилья
63'
63'
63'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
Севилья
2 : 0
Гранада
14'
14'
14'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Гранада
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
20'
20'
20'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
20'
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
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