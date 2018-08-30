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Лента
Матч-центр
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Петтер Странд
№31
Полузащитник
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Команда
Мольде
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
24 авг. 1994 (25) лет
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
Мольде
2 : 1
Зенит
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 61'
Мольде
2
Зенит
1
минуты: 1' - 61'
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
19:00
Зенит
3 : 1
Мольде
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
19:00
минуты: 1' - 74'
Зенит
3
Мольде
1
минуты: 1' - 74'