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Лента
Матч-центр
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Седрик Иттен
№30
Полузащитник
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Команда
Базель
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
31.10.2017
31 окт. 2017
вт
22:45
Базель
1 : 2
ЦСКА
31.10.2017
31 окт. 2017
вт
22:45
минуты: 84' - 90'
Базель
1
ЦСКА
2
минуты: 84' - 90'
18.10.2017
18 окт. 2017
ср
21:45
ЦСКА
0 : 2
Базель
18.10.2017
18 окт. 2017
ср
21:45
был в запасе
ЦСКА
0
Базель
2
был в запасе