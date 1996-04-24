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Лента
Матч-центр
Моя команда
Андрей Борячук
№23
Нападающий
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
23 апр. 1996 (24) года
Рост
173
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:45
Бордо
2 : 1
Мариуполь
22'
22'
22'
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Мариуполь
1
минуты: 1' - 90'
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
Мариуполь
1 : 3
Бордо
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Мариуполь
1
Бордо
3
был в запасе