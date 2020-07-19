Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Антонио Латорре
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 нояб. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы квалификация
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Осасуна
2 : 2
Мальорка
13'
13'
13'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
минуты: 1' - 66'
Осасуна
2
Мальорка
2
минуты: 1' - 66'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Барселона
1 : 2
Осасуна
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
минуты: 90' - 90'
Барселона
1
Осасуна
2
минуты: 90' - 90'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:00
Осасуна
2 : 1
Сельта
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:00
был в запасе
Осасуна
2
Сельта
1
был в запасе
08.07.2020
08 июля 2020
ср
21:30
Бетис
3 : 0
Осасуна
66'
66'
66'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
21:30
минуты: 1' - 70'
Бетис
3
Осасуна
0
минуты: 1' - 70'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Осасуна
0 : 0
Хетафе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Осасуна
0
Хетафе
0
был в запасе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
Эйбар
0 : 2
Осасуна
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:30
Осасуна
2 : 1
Леганес
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:30
минуты: 80' - 90'
Осасуна
2
Леганес
1
минуты: 80' - 90'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
Алавес
0 : 1
Осасуна
64'
53'
64'
53'
64'
53'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
64'
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
17.06.2020
17 июня 2020
ср
23:00
Осасуна
0 : 5
Атлетико
17.06.2020
17 июня 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 67'
Осасуна
0
Атлетико
5
минуты: 1' - 67'
14.06.2020
14 июня 2020
вс
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Осасуна
14.06.2020
14 июня 2020
вс
23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Осасуна
1
был в запасе
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
Севилья
3 : 2
Осасуна
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 79'
Севилья
3
Осасуна
2
минуты: 1' - 79'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
Атлетик
0 : 1
Осасуна
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Атлетик
0
Осасуна
1
был в запасе