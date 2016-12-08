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Матч-центр
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Тамаш Санто
№34
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
Рапид
1 : 1
Атлетик
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
был в запасе
Рапид
1
Атлетик
1
был в запасе
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
Сассуоло
2 : 2
Рапид
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 85' - 90'
Сассуоло
2
Рапид
2
минуты: 85' - 90'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Рапид
1 : 1
Сассуоло
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
был в запасе
Рапид
1
Сассуоло
1
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Атлетик
1 : 0
Рапид
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 72' - 90'
Атлетик
1
Рапид
0
минуты: 72' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Рапид
3 : 2
Генк
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 63'
Рапид
3
Генк
2
минуты: 1' - 63'