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Матч-центр
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Андре Орта
№15
Полузащитник
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Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
7 нояб. 1996 (23) года
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
26.02.2020
26 февр. 2020
ср
20:00
Брага
0 : 1
Рейнджерс
26.02.2020
26 февр. 2020
ср
20:00
был в запасе
Брага
0
Рейнджерс
1
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Рейнджерс
3 : 2
Брага
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 70' - 90'
Рейнджерс
3
Брага
2
минуты: 70' - 90'