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Матч-центр
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Фабио Пачеко
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
19:45
Динамо
3 : 1
Маритиму
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
19:45
был в запасе
Динамо
3
Маритиму
1
был в запасе
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
22:30
Маритиму
0 : 0
Динамо
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
22:30
был в запасе
Маритиму
0
Динамо
0
был в запасе