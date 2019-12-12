Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Фредерико Венансио
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
4 февр. 1993 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Айнтрахт
2 : 3
Витория Гимараеш
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Витория Гимараеш
3
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Стандард
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Витория Гимараеш
1
Стандард
1
был в запасе
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
18:50
Витория Гимараеш
1 : 1
Арсенал
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
18:50
минуты: 1' - 90'
Витория Гимараеш
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Арсенал
3 : 2
Витория Гимараеш
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
3
Витория Гимараеш
2
минуты: 1' - 90'
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Витория Гимараеш
0 : 1
Айнтрахт
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Витория Гимараеш
0
Айнтрахт
1
был в запасе