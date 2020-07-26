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Матч-центр
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Ксанде Силва
№32
Нападающий
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Португалия
Дата рождения
16 марта 1997 (23) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Вест Хэм
-:-
Астон Вилла
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
-
Астон Вилла
-
05.07.2020
05 июля 2020
вс
16:15
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Вест Хэм
05.07.2020
05 июля 2020
вс
16:15
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Хэм
2
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:15
Вест Хэм
3 : 2
Челси
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:15
был в запасе
Вест Хэм
3
Челси
2
был в запасе
23.06.2020
23 июня 2020
вт
22:15
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Хэм
23.06.2020
23 июня 2020
вт
22:15
был в запасе
Тоттенхэм
2
Вест Хэм
0
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
19:30
Вест Хэм
0 : 2
Вулверхэмптон
20.06.2020
20 июня 2020
сб
19:30
был в запасе
Вест Хэм
0
Вулверхэмптон
2
был в запасе