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Лента
Матч-центр
Моя команда
Отавио (Эдмилсон да Силва)
№25
Нападающий
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Команда
Порту
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 февр. 1995 (25) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Порту
1 : 3
Байер
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Порту
1
Байер
3
минуты: 1' - 90'