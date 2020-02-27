Отавио (Эдмилсон да Силва)
№25
Нападающий
Подписаться
Команда
Порту
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 февр. 1995 (25) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Порту
1 : 3
Байер
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Порту
1
Байер
3
минуты: 1' - 90'