Бруну Гаспар
№76
Защитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
21 апр. 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Олимпиакос
1 : 1
Вулверхэмптон
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
минуты: 84' - 90'
Олимпиакос
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 84' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Олимпиакос
0 : 1
Арсенал
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Олимпиакос
0
Арсенал
1
был в запасе