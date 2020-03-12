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Матч-центр
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Бруну Гаспар
№76
Защитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
21 апр. 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Олимпиакос
1 : 1
Вулверхэмптон
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
минуты: 84' - 90'
Олимпиакос
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 84' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Олимпиакос
0 : 1
Арсенал
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Олимпиакос
0
Арсенал
1
был в запасе