Филип Кровинович
№20
Полузащитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
29 авг. 1995 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Вест Хэм
0 : 1
Вест Бромвич
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
0
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90'
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Чарльтон
0 : 1
Вест Бромвич
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
был в запасе
Чарльтон
0
Вест Бромвич
1
был в запасе