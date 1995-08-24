Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Филип Кровинович
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
29 авг. 1995 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 1
Вест Бромвич
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
0
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
Чарльтон
0 : 1
Вест Бромвич
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
был в запасе
Чарльтон
0
Вест Бромвич
1
был в запасе