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Лента
Матч-центр
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Жоржиньо (Жорже Интима)
№17
Нападающий
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Команда
Лудогорец
Гражданство
Португалия
Дата рождения
21 сент. 1995 (24) года
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Лудогорец
0 : 1
Эспаньол
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Лудогорец
0
Эспаньол
1
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Лудогорец
5 : 1
ЦСКА
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 85' - 90'
Лудогорец
5
ЦСКА
1
минуты: 85' - 90'