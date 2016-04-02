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Самуэль Вилья
№34
Полузащитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
17:00
Атлетико
5 : 1
Бетис
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
17:00
был в запасе
Атлетико
5
Бетис
1
был в запасе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
22:30
Атлетико
0 : 0
Вильярреал
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
22:30
был в запасе
Атлетико
0
Вильярреал
0
был в запасе