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Лента
Матч-центр
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Ромен Гэлл
№18
Полузащитник
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Команда
Мальме
Гражданство
США
Дата рождения
31 янв. 1995 (25) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Копенгаген
0 : 1
Мальме
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
Копенгаген
0
Мальме
1
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Мальме
4 : 3
Динамо
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Мальме
4
Динамо
3
был в запасе
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
Лугано
0 : 0
Мальме
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лугано
0
Мальме
0
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Мальме
2 : 1
Лугано
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Мальме
2
Лугано
1
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Динамо
1 : 0
Мальме
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 86' - 90'
Динамо
1
Мальме
0
минуты: 86' - 90'