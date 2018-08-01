Билл Хамид
№28
Вратарь
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
25 нояб. 1990 (29) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.08.2018 01 авг. 2018 ср 20:00
Мидтьюлланд
0 : 0
Астана
01.08.2018 01 авг. 2018 ср 20:00
был в запасе
Мидтьюлланд
0
Астана
0
был в запасе
24.07.2018 24 июля 2018 вт 17:00
Астана
2 : 1
Мидтьюлланд
24.07.2018 24 июля 2018 вт 17:00
был в запасе
Астана
2
Мидтьюлланд
1
был в запасе