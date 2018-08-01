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Лента
Матч-центр
Моя команда
Билл Хамид
№28
Вратарь
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
25 нояб. 1990 (29) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
01.08.2018
01 авг. 2018
ср
20:00
Мидтьюлланд
0 : 0
Астана
01.08.2018
01 авг. 2018
ср
20:00
был в запасе
Мидтьюлланд
0
Астана
0
был в запасе
24.07.2018
24 июля 2018
вт
17:00
Астана
2 : 1
Мидтьюлланд
24.07.2018
24 июля 2018
вт
17:00
был в запасе
Астана
2
Мидтьюлланд
1
был в запасе