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Матч-центр
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Эзекиэль Хенти
№21
Нападающий
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Команда
МОЛ Види
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
13 мая 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:45
Рейнджерс
1 : 1
Осиек
90'
90'
90'
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
1
Осиек
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
Осиек
0 : 1
Рейнджерс
87'
87'
87'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Осиек
0
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90'
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:45
Осиек
2 : 1
Петрокуб
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Осиек
2
Петрокуб
1
минуты: 1' - 90'