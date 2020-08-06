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Эмиль Бергстрем
№36
Защитник
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Команда
Базель
Гражданство
Швеция
Дата рождения
19 мая 1993 (27) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
Базель
-:-
Айнтрахт
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Базель
-
Айнтрахт
-
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
Айнтрахт
0 : 3
Базель
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
был в запасе
Айнтрахт
0
Базель
3
был в запасе
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
АПОЭЛ
0
Базель
3
был в запасе