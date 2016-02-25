Реган Пул
№41
Защитник
Подписаться
Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
Манчестер Юнайтед
5 : 1
Мидтьюлланд
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
минуты: 90' - 90'
Манчестер Юнайтед
5
Мидтьюлланд
1
минуты: 90' - 90'
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
Мидтьюлланд
2 : 1
Манчестер Юнайтед
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
был в запасе
Мидтьюлланд
2
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе