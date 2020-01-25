Мэтт Миазга
№19
Защитник
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Команда
Рединг
Гражданство
США
Дата рождения
19 июля 1995 (25) лет
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Рединг
1 : 1
Кардифф
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Рединг
1
Кардифф
1
минуты: 1' - 90'
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
Рединг
2 : 2
Блэкпул
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
минуты: 1' - 90'
Рединг
2
Блэкпул
2
минуты: 1' - 90'