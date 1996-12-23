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Лента
Матч-центр
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Мусса Коне
№28
Нападающий
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Команда
Ним
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
30 дек. 1996 (23) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
Ним
2 : 3
Марсель
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Ним
2
Марсель
3
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Ним
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Ренн
2
Ним
1
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Ним
1 : 0
Анжер
80'
80'
80'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
80'
был в запасе
Ним
1
Анжер
0
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Ницца
1 : 3
Ним
90'
90'
90'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
90'
был в запасе
Ницца
1
Ним
3
был в запасе