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Лента
Матч-центр
Моя команда
Кевин Буа
№33
Полузащитник
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Команда
Базель
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
11 авг. 1993 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
Базель
-:-
Айнтрахт
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Базель
-
Айнтрахт
-
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
Айнтрахт
0 : 3
Базель
73'
73'
73'
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
73'
был в запасе
Айнтрахт
0
Базель
3
был в запасе