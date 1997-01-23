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Лента
Матч-центр
Моя команда
Ремо Арнольд
№6
Защитник
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Команда
Люцерн
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
17 янв. 1997 (23) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2016/2017
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
22:00
Эспаньол
3 : 0
Люцерн
33'
33'
33'
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
3
Люцерн
0
минуты: 1' - 90'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
КИ Клаксвик
0 : 1
Люцерн
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
КИ Клаксвик
0
Люцерн
1
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:15
Люцерн
1 : 0
КИ Клаксвик
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:15
был в запасе
Люцерн
1
КИ Клаксвик
0
был в запасе