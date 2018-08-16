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Лента
Матч-центр
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Давид Цибунг
№1
Вратарь
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Команда
Люцерн
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
10 янв. 1984 (36) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:30
Люцерн
1 : 3
Олимпиакос
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:30
был в запасе
Люцерн
1
Олимпиакос
3
был в запасе
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:00
Олимпиакос
4 : 0
Люцерн
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:00
был в запасе
Олимпиакос
4
Люцерн
0
был в запасе