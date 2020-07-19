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Карлес Аленья
№24
Полузащитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 янв. 1998 (22) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
19.07.2020
19 июля 2020
вс
19:30
Вальядолид
2 : 0
Бетис
19.07.2020
19 июля 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 66'
Вальядолид
2
Бетис
0
минуты: 1' - 66'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Бетис
1 : 2
Алавес
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
минуты: 84' - 90'
Бетис
1
Алавес
2
минуты: 84' - 90'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
23:00
Атлетико
1 : 0
Бетис
11.07.2020
11 июля 2020
сб
23:00
был в запасе
Атлетико
1
Бетис
0
был в запасе
08.07.2020
08 июля 2020
ср
21:30
Бетис
3 : 0
Осасуна
90'
90'
90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
21:30
90'
минуты: 74' - 90'
Бетис
3
Осасуна
0
минуты: 74' - 90'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:00
Сельта
1 : 1
Бетис
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 57'
Сельта
1
Бетис
1
минуты: 1' - 57'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
23:00
Бетис
0 : 2
Вильярреал
01.07.2020
01 июля 2020
ср
23:00
минуты: 63' - 90'
Бетис
0
Вильярреал
2
минуты: 63' - 90'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
15:00
Леванте
4 : 2
Бетис
28.06.2020
28 июня 2020
вс
15:00
был в запасе
Леванте
4
Бетис
2
был в запасе
25.06.2020
25 июня 2020
чт
23:00
Бетис
1 : 0
Эспаньол
25.06.2020
25 июня 2020
чт
23:00
минуты: 90' - 90'
Бетис
1
Эспаньол
0
минуты: 90' - 90'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
18:00
Атлетик
1 : 0
Бетис
20.06.2020
20 июня 2020
сб
18:00
минуты: 70' - 90'
Атлетик
1
Бетис
0
минуты: 70' - 90'
15.06.2020
15 июня 2020
пн
23:00
Бетис
2 : 2
Гранада
15.06.2020
15 июня 2020
пн
23:00
минуты: 61' - 90'
Бетис
2
Гранада
2
минуты: 61' - 90'
11.06.2020
11 июня 2020
чт
23:00
Севилья
2 : 0
Бетис
11.06.2020
11 июня 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 69'
Севилья
2
Бетис
0
минуты: 1' - 69'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 1
Реал
08.03.2020
08 марта 2020
вс
23:00
был в запасе
Бетис
2
Реал
1
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Валенсия
2 : 1
Бетис
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 72' - 90'
Валенсия
2
Бетис
1
минуты: 72' - 90'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
90'
90'
90'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Бетис
3
Мальорка
3
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
Леганес
0 : 0
Бетис
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 3
Барселона
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Барселона
3
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
16:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
Хетафе
1 : 0
Бетис
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
был в запасе
Хетафе
1
Бетис
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
Бетис
3 : 0
Реал Сосьедад
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 68'
Бетис
3
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 68'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
18:00
Алавес
1 : 1
Бетис
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
18:00
минуты: 81' - 90'
Алавес
1
Бетис
1
минуты: 81' - 90'
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