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Денис Закария
№8
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
20 нояб. 1996 (23) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
отбор че-2020
германия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
07.03.2020
07 марта 2020
сб
20:30
Боруссия
1 : 2
Боруссия
07.03.2020
07 марта 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 36'
Боруссия
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 36'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Хоффенхайм
21'
21'
21'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Фортуна
1 : 4
Боруссия
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
1
Боруссия
4
минуты: 1' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
20:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Боруссия
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
2
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Герта
0 : 0
Боруссия
60'
60'
60'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
88'
88'
88'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Бавария
1
минуты: 1' - 90'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:30
Боруссия
4 : 2
Фрайбург
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Унион
2 : 0
Боруссия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:30
Байер
1 : 2
Боруссия
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Байер
1
Боруссия
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Боруссия
4 : 2
Айнтрахт
85'
85'
85'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
85'
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
2'
2'
2'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:30
2'
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Боруссия
74'
74'
74'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
0
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Боруссия
2 : 1
Фортуна
77'
77'
77'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Фортуна
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Кельн
0 : 1
Боруссия
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
0
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
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