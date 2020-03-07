Денис Закария
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Боруссия
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
20 нояб. 1996 (23) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.03.2020 07 марта 2020 сб 20:30
Боруссия
1 : 2
Боруссия
07.03.2020 07 марта 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 36'
Боруссия
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 36'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
Боруссия
1 : 1
Хоффенхайм
21'
21'
21'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 20:30
Фортуна
1 : 4
Боруссия
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
1
Боруссия
4
минуты: 1' - 90'
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 20:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Боруссия
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
2
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
17.01.2020 17 янв. 2020 пт 22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
17.01.2020 17 янв. 2020 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:30
Герта
0 : 0
Боруссия
60'
60'
60'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
88'
88'
88'
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Бавария
1
минуты: 1' - 90'
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:30
Боруссия
4 : 2
Фрайбург
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
Унион
2 : 0
Боруссия
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Байер
1 : 2
Боруссия
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Байер
1
Боруссия
2
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 20:00
Боруссия
4 : 2
Айнтрахт
85'
85'
85'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 20:00
85'
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 14:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
2'
2'
2'
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 14:30
2'
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Боруссия
74'
74'
74'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
0
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:30
Боруссия
2 : 1
Фортуна
77'
77'
77'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Фортуна
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Кельн
0 : 1
Боруссия
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
0
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
Показать все игры