Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Алвес дос Сантос
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
20:00
Цюрих
0 : 2
Фенербахче
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
20:00
был в запасе
Цюрих
0
Фенербахче
2
был в запасе
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
21:00
Фенербахче
3 : 0
Цюрих
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Фенербахче
3
Цюрих
0
минуты: 1' - 90'
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
20:00
Аполлон
3 : 3
Цюрих
103'
85'
103'
85'
103'
85'
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
20:00
103'
минуты: 1' - 90'
Аполлон
3
Цюрих
3
минуты: 1' - 90'