Эбуэ Куасси
№88
Полузащитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
13 дек. 1997 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
РБ Лейпциг
2 : 0
Селтик
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
2
Селтик
0
минуты: 1' - 90'