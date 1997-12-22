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Лента
Матч-центр
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Эбуэ Куасси
№88
Полузащитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
13 дек. 1997 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2016/2017
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
РБ Лейпциг
2 : 0
Селтик
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
2
Селтик
0
минуты: 1' - 90'