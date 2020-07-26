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Джордж Балдок
№2
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 янв. 1993 (27) лет
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Саутгемптон
-:-
Шеффилд Юнайтед
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
-
Шеффилд Юнайтед
-
20.07.2020
20 июля 2020
пн
20:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
20.07.2020
20 июля 2020
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
Лестер Сити
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
2
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
19:30
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Челси
3'
3'
3'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
3
Челси
0
минуты: 1' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
14:00
Бернли
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
05.07.2020
05 июля 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
Тоттенхэм
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
3
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
21.06.2020
21 июня 2020
вс
16:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
21.06.2020
21 июня 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:00
Астон Вилла
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
0
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Норвич Сити
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Брайтон & Хов
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
минуты: 1' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
18'
18'
18'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
0
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Манчестер Сити
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Арсенал
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
51'
51'
51'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
23:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90'
02.01.2020
02 янв. 2020
чт
23:00
Ливерпуль
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.01.2020
02 янв. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
2
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
21:00
Манчестер Сити
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Сити
2
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Уотфорд
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90'
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