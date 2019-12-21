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Матч-центр
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Жемерсон (Жесус Наскименто)
№5
Защитник
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Команда
Монако
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
24 авг. 1992 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монако
5 : 1
Лилль
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Монако
5
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Анжер
0 : 0
Монако
40'
40'
40'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Монако
0
минуты: 1' - 90'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Монако
3 : 0
Амьен
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
Тулуза
1 : 2
Монако
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Монако
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Монако
1
минуты: 1' - 90'
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Монако
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Нант
0 : 1
Монако
90'
90'
90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Монако
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
Монако
3 : 2
Ренн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
3 : 1
Монако
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
3
Монако
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Монако
4 : 1
Брест
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монако
4
Брест
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Монако
3 : 1
Ницца
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
0
Монако
0
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Монако
2 : 2
Ним
56'
56'
56'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Монако
2
Ним
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
3
Монако
0
минуты: 1' - 90'
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
21:45
Монако
0 : 3
Лион
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Монако
0
Лион
3
минуты: 1' - 90'