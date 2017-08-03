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Лента
Матч-центр
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Якоб Ринне
№30
Вратарь
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Команда
Гент
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
21:30
Альтах
3 : 1
Гент
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Альтах
3
Гент
1
минуты: 1' - 90'
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:30
Гент
1 : 1
Альтах
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:30
был в запасе
Гент
1
Альтах
1
был в запасе