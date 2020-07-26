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Хайдд тер Авест
№18
Защитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
20 мая 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
Кальяри
-:-
Удинезе
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Кальяри
-
Удинезе
-
23.07.2020
23 июля 2020
чт
20:30
Удинезе
2 : 1
Ювентус
23.07.2020
23 июля 2020
чт
20:30
минуты: 1' - 78'
Удинезе
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 78'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Наполи
2 : 1
Удинезе
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
минуты: 82' - 90'
Наполи
2
Удинезе
1
минуты: 82' - 90'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
Удинезе
0 : 0
Лацио
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
минуты: 68' - 90'
Удинезе
0
Лацио
0
минуты: 68' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
Удинезе
1 : 3
Сампдория
73'
73'
73'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
минуты: 68' - 90'
Удинезе
1
Сампдория
3
минуты: 68' - 90'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
СПАЛ
0 : 3
Удинезе
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
минуты: 77' - 90'
СПАЛ
0
Удинезе
3
минуты: 77' - 90'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Удинезе
2 : 2
Дженоа
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
минуты: 58' - 90'
Удинезе
2
Дженоа
2
минуты: 58' - 90'
02.07.2020
02 июля 2020
чт
22:45
Рома
0 : 2
Удинезе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
22:45
минуты: 65' - 90'
Рома
0
Удинезе
2
минуты: 65' - 90'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
Удинезе
2 : 3
Аталанта
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
минуты: 82' - 90'
Удинезе
2
Аталанта
3
минуты: 82' - 90'
23.06.2020
23 июня 2020
вт
22:45
Торино
1 : 0
Удинезе
23.06.2020
23 июня 2020
вт
22:45
был в запасе
Торино
1
Удинезе
0
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
20:00
Удинезе
0 : 0
Фиорентина
08.03.2020
08 марта 2020
вс
20:00
был в запасе
Удинезе
0
Фиорентина
0
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:00
Болонья
1 : 1
Удинезе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:00
был в запасе
Болонья
1
Удинезе
1
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
Удинезе
0 : 0
Верона
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
Удинезе
0
Верона
0
был в запасе
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Брешиа
1 : 1
Удинезе
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Брешиа
1
Удинезе
1
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
22:45
Удинезе
0 : 2
Интер
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Удинезе
0
Интер
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Парма
2 : 0
Удинезе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Парма
2
Удинезе
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:30
Милан
3 : 2
Удинезе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 88' - 90'
Милан
3
Удинезе
2
минуты: 88' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
14:30
Удинезе
3 : 0
Сассуоло
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Удинезе
3
Сассуоло
0
был в запасе
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
20:00
был в запасе
Лечче
0
Удинезе
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Удинезе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
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