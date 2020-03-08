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Матч-центр
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Йоахим Андерсен
№3
Защитник
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Команда
Лион
Гражданство
Дания
Дата рождения
31 мая 1996 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
08.03.2020
08 марта 2020
вс
23:00
Лилль
1 : 0
Лион
08.03.2020
08 марта 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Лион
0
минуты: 1' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
23:00
Лион
2 : 0
Сент-Этьен
01.03.2020
01 марта 2020
вс
23:00
был в запасе
Лион
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Метц
0 : 2
Лион
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Метц
0
Лион
2
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Лион
1 : 1
Страсбур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:05
ПСЖ
4 : 2
Лион
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:05
был в запасе
ПСЖ
4
Лион
2
был в запасе
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Лион
0 : 0
Амьен
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Лион
0
Амьен
0
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Лион
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Ницца
2
Лион
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Лион
3 : 0
Тулуза
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Лион
3
Тулуза
0
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Лион
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Реймс
1 : 1
Лион
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Реймс
1
Лион
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
Лион
0 : 1
Ренн
56'
56'
56'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
22:45
Ним
0 : 4
Лион
79'
79'
79'
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
22:45
79'
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Лион
4
минуты: 1' - 90'
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
23:05
Лион
0 : 1
Лилль
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
23:05
был в запасе
Лион
0
Лилль
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
Страсбур
1 : 2
Лион
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:30
был в запасе
Страсбур
1
Лион
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
Лион
2 : 1
Ницца
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Марсель
2 : 1
Лион
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лион
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Лион
3
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Лион
2 : 0
Метц
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Метц
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
18:30
был в запасе
Лион
0
Дижон
0
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 0
Лион
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Лион
0
минуты: 1' - 90'
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